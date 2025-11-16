قوات اليونيفيل تؤكد تعرض قواتها لإطلاق نار من دبابة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية

أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تعرض قواتها صباح اليوم لإطلاق نار من دبابة ميركافا إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، حيث ذكرت اليونيفيل في بيان، "أطلقت دبابة ميركافا تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي صباح اليوم النار على قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل قرب موقع أقامته إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية".

وأضافت: "أصابت طلقات رشاشة ثقيلة قوات حفظ السلام على بُعد حوالي خمسة أمتار، وكان الجنود يسيرون على الأقدام واضطروا للاحتماء في المنطقة"، وتابعت، "طلب جنود حفظ السلام من جيش الدفاع الإسرائيلي وقف إطلاق النار وتمكنوا من المغادرة بأمان بعد ثلاثين دقيقة عندما انسحبت دبابة الميركافا إلى داخل موقع الجيش الإسرائيلي".

كما أكدت أن هذا الحادث يعد انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الأمن رقم 1701. فيما ناشدت اليونيفيل الجيش الإسرائيلي بوقف أي أعمال عدوانية أو هجمات تستهدف قوات حفظ السلام أو بالقرب منها والتي تعمل على دعم جهود العودة إلى الاستقرار في المنطقة.