نبيه بري: منذ 11 شهرا لم تطلق المقاومة رصاصة واحدة ولبنان نفذ كل ما يتوجب عليه

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، إن المقاومة لم تطلق رصاصة واحدة منذ 11 شهراً، مؤكداً أن لبنان نفذ كل التزاماته بشأن اتفاق وقف النار.

وقال بري في كلمة إن " لبنان بلد كل العرب وأن يده ممدودة لكل الأشقاء العرب"، مؤكداُ أن " منذ 11 شهرا لم تطلق المقاومة رصاصة واحدة ولبنان نفذ كل ما يتوجب عليه".

وشدد على" ضرورة توحيد الموقف اللبناني تجاه ما قامت وتقوم به إسرائيل وما تضمره للبنان"، مشيراً أنه "لا مبرر لغياب الموقف الموحد".

ورفض بري: "منطق العزل لأي مكون سياسي أو روحي"، مؤكداً أنه "لا فتنة داخلية في لبنان".

وأكد أن "الاتهامات المتعلقة بتهريب السلاح إلى لبنان مزاعم كاذبة ولا صحة لها". لافتاً إلى أن "الانتخابات النيابية ستجري في موعدها ولا تأجيل ولا تمديد".

وحذر من "فتنة ينفخ فيها من خلت نفوسهم من الرحمة"، مشيراً إلى "خلافات داخلية حول كل موضوع وكأن لا اتفاق إلا على الخلاف".