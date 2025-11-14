دوي انفجار في منطقة المزة بالعاصمة دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية وتقارير أجنبية، اليوم الجمعة، (14 تشرين الثاني 2025)، بوقوع انفجار لم يُعرف سببه بعد، وذلك قرب جامع الرحمن في منطقة المزة فيلات غربية غرب العاصمة دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، سماع دوي انفجار في منطقة المزة بدمشق، مشيرةً إلى أنه يجري التحقق من طبيعته.

وتشير الأنباء إلى أن الانفجار وقع في محيط المنطقة، ويُرجح أنه ناتج عن صاروخ من طائرة مسيرة.

وقد شوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المنطقة.

وتحدثت أنباء أولية عن مقتل امرأة وإصابة عدة أشخاص جراء الانفجار.