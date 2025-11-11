سوريا - لبنان - فلسطين

توتّر وتصعيد عسكري على الحدود السورية - اللبنانية


تشهد منطقة رأس المعرّة على الحدود السورية اللبنانية توتراً أمنياً متصاعداً، تخللته تحشيدات عسكرية متبادلة بين الجيشين السوري واللبناني، وذلك عقب منع دورية تابعة للجيش السوري لآليات من الجيش اللبناني من دخول وادي الثلاجات في جرود بلدة فليطة.

وبحسب المعلومات، تقدّمت القوات السورية لاحقاً نحو ثكنة عسكرية كان الجيش اللبناني قد أنشأها داخل الأراضي السورية بمحاذاة بلدة عرسال اللبنانية، ما أسهم في زيادة حدّة التوتر.

ووفق مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المنطقة كانت تحت سيطرة الجيش الحر قبل انسحابه منها عام 2014 إثر هجوم مشترك لقوات النظام السابق ومقاتلي حزب الله اللبناني، قبل أن يُقدم الجيش اللبناني لاحقاً على إنشاء نقطة عسكرية في الموقع ذاته.

التطورات الأخيرة تعيد تسليط الضوء على طبيعة الانتشار العسكري في المناطق الحدودية الحساسة، وسط مخاوف من اتساع رقعة التوتر بين الجانبين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
توتّر وتصعيد عسكري على الحدود السورية - اللبنانية
واشنطن تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في غزة.. إليكم التفاصيل!
سوريا تعلن إحباط محاولتين لاغتيال الجولاني
تحذير أممي من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة مع اقتراب الشتاء
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 69169 شهيدا و170685 مصابا
لبنان: جهاز الأمن يكشف هويّة إسرائيليين دخلا البلاد بجوازات غير إسرائيلية
حماس تدين العدوان الصهيوني على جنوب لبنان
حزب الله يؤكد على تمسكه بحق المقاومة في مواجهة الاحتلال
أول تعليق لبناني على قصف "إسرائيل" جنوبي البلاد
أمريكا تستعد لتأسيس قاعدة عسكرية جوية في سوريا
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك