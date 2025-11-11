سوريا - لبنان - فلسطين

واشنطن تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في غزة.. إليكم التفاصيل!


واشنطن تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في غزة..هذا هو العنوان الرئيس الذي تناولته الصحف الاسرائيلية، لكن ما خفي في التفاصيل يبدو أخطر وأعمق..فهل الغرض منها سيكون لدعم وقف إطلاق النار في القطاع كما أشير اليه في الصحف، أم مقدمة لاحتلال جديد برعاية دولية؟

صحيفة يديعوت أحرونوت كشفت ان المخطط الاميركي يقضي بأن تستوعب هذه القاعدة المزمع إنشاؤها قرب حدود غزة آلاف الجنود بتكلفة ستصل الى نصف مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين إن هذه المنشأة العسكرية يمكن أن تستخدمها القوات الدولية التي يفترض أن تنتشر في غزة، مشيرة الى أنه في الأسابيع الأخيرة، عمل الأمريكيون على دفع هذه المسألة إلى الأمام مع الحكومة والجيش الإسرائيلي، بل وبدأوا بدراسة مواقع محتملة في قطاع غزة.

لكن مصادر أمنية اسرائيلية ابدت تحفظا لموقع 'شوميريم' حول اهمية إنشاء هذه القاعدة، موضحة ان ذلك يدل على مدى إصرار الأمريكيين على التدخل في غزة والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وبينما تتكشف المخططات الاميركية والاسرائيلية حول غزة تباعا.. يحاول الاميركي ضبط الايقاع على يد مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف اللذان وصلا الى تل ابيب مؤخرا.

في حين ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن كوشنر يقود المحادثات لتأمين ممر آمن لنحو مئتي من مقاتلي حركة حماس في رفح.

بينما نفى ديوان نتنياهو ما جاء على لسان زعيم حزب 'إسرائيل بيتنا' أفيغدور ليبرمان، بأن نتنياهو تعهد للأميركيين بالسماح لمقاتلي القسام العالقين في أنفاق رفح بمغادرتها.

وبينما لا يزال الغموض يكتنف مصير مقاتلي القسام في رفح، أكدت الاخيرة أن عناصرها في رفح لن يستسلموا، داعية الوسطاء والضامنين والدول والمنظمات الدولية إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لوقف خروقاته المتكررة، وانسحاب جيشه وفق الخط المؤقت المتفق عليه في المرحلة الأولى ومنع أي تجاوز ميداني.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
توتّر وتصعيد عسكري على الحدود السورية - اللبنانية
واشنطن تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في غزة.. إليكم التفاصيل!
سوريا تعلن إحباط محاولتين لاغتيال الجولاني
تحذير أممي من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة مع اقتراب الشتاء
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 69169 شهيدا و170685 مصابا
لبنان: جهاز الأمن يكشف هويّة إسرائيليين دخلا البلاد بجوازات غير إسرائيلية
حماس تدين العدوان الصهيوني على جنوب لبنان
حزب الله يؤكد على تمسكه بحق المقاومة في مواجهة الاحتلال
أول تعليق لبناني على قصف "إسرائيل" جنوبي البلاد
أمريكا تستعد لتأسيس قاعدة عسكرية جوية في سوريا
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك