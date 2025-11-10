سوريا تعلن إحباط محاولتين لاغتيال الجولاني

أكد مصدران أمنيان رفيعا المستوى لوكالة "رويترز" أن السلطات السورية أحبطت محاولتين منفصلتين من تنظيم "داعش" لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع.

ووفقا للمصدرين، وهما مسؤول أمني سوري رفيع ومسؤول إقليمي كبير، فقد تم كشف المخططين خلال الأشهر القليلة الماضية، أحدهما كان يستهدف الرئيس خلال حضوره مناسبة رسمية مُعلنة مسبقا، دون الكشف عن تفاصيلها لدواع أمنية.

وأشار المسؤول السوري إلى أن المعلومات الاستخبارية التي أدت إلى إفشال المخططين تشير إلى أن "داعش" يخطط لسلسلة من الهجمات ضد القيادة السورية ومجموعات الأقلية، في محاولة لإثارة الفوضى وعرقلة أي خطوة نحو التطبيع الأمني أو السياسي.

وأكد المصدر الأمني أن إفشال المخططين يُعد رسالة قوية من الاستخبارات السورية، تفيد بأنها تملك قدرة عميقة على اختراق خلايا التنظيم، وأن التعاون مع "التحالف الدولي" سيُضاعف من فعالية العمليات ضد المتشددين.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استعدادات سوريا للانضمام رسميا إلى "التحالف الدولي" لمحاربة "داعش"، بقيادة الولايات المتحدة، وقبل ساعات من لقاء مرتقب بين الرئيس الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم الاثنين.