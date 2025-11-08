ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 69169 شهيدا و170685 مصابا

ارتفع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الاول 2023، إلى 69 ألفا و169 شهيدًا، و170 ألفا و685 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن عدد الشهداء بلغ ️منذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الاول الماضي، 241 شهيدا، و614 مصابا، فيما تم انتشال 522 شهيدا.
وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ72 ساعة الماضية، جثامين 10 شهداء، منهم 9 شهداء جرى انتشالهم من تحت الركام، بالإضافة إلى 6 إصابات".
ونوهت الصحة، إلى أنه ️لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha