ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 69169 شهيدا و170685 مصابا

ارتفع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الاول 2023، إلى 69 ألفا و169 شهيدًا، و170 ألفا و685 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن عدد الشهداء بلغ ️منذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الاول الماضي، 241 شهيدا، و614 مصابا، فيما تم انتشال 522 شهيدا.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ72 ساعة الماضية، جثامين 10 شهداء، منهم 9 شهداء جرى انتشالهم من تحت الركام، بالإضافة إلى 6 إصابات".

ونوهت الصحة، إلى أنه ️لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".