لبنان: جهاز الأمن يكشف هويّة إسرائيليين دخلا البلاد بجوازات غير إسرائيلية

كشف الأمن العام اللبناني عن هوية مواطنين إسرائيليين دخلا الأراضي اللبنانية مؤخرا بجوازات سفر أجنبية، حيث جالا في بيروت قبل مغادرتهما عبر مطار رفيق الحريري الدولي، حيث أفادت مصادر أمنية أن المُشتبه بهما هما: أبراهام دوف غولدشتاين (Avraham Dov Goldstein)، وهو مدون إسرائيلي معروف عبر وسائل التواصل الاجتماعي باسم "Avigold"، مواليد 1991، يحمل جواز سفر كندي صالح حتى عام 2035، والثاني هو بيريل إنديغ (Berel Indig)، مواليد 1994، يحمل جواز سفر أمريكي صالح حتى 2031.

وبحسب المعلومات الرسمية، دخل الاثنان الأراضي اللبنانية في 17 سبتمبر 2025 عبر معبر المصنع الحدودي مع سوريا ثم غادرا في 18 سبتمبر 2025 عبر مطار بيروت، بعد إقامتهما في فندق بالعاصمة.

فيما أثارت هذه الزيارة ضجة واسعة بعد نشر غولدستاين، المعروف بنشاطه على منصات التواصل، مقطع فيديو يوثق تواجده في مرسى يخوت فاخر في وسط بيروت، وهو يتحدث باللغة العبرية، ويرتدي ملابس عادية دون أي إشارة إلى هويته الرسمية. وقد أرفق الفيديو بتعليق يُلمّح إلى استكشافه "لبنان الحقيقية"، ما أثار استغرابا وانزعاجاً لدى كثير من اللبنانيين.

وسبق لهذه الشخصية أن نشر فيديوهات مماثلة من دمشق، حيث ظهر في أحياء مدنية سورية، وتحدث مع محيطه بالعبرية، معلّقاً على الوضع في العاصمة السورية بأسلوب يوحي بتجربة شخصية ميدانية، دون الإفصاح عن جنسيته. وفي إحدى هذه الفيديوهات، كان مصحوباً بعدة أشخاص، مما يثير تساؤلات حول مدى تنسيقه مع طرف ثالث خلال تنقلاته.

ويعتبر هذا الحدث أول حالة موثقة منذ فترة طويلة، حيث يُستخدم تزوير الهوية أو تغيير الجنسية كوسيلة للالتفاف على الحظر المفروض على التواجد الإسرائيلي في لبنان.