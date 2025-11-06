سوريا - لبنان - فلسطين

حماس تدين العدوان الصهيوني على جنوب لبنان


استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العدوان الصهيوني على جنوب لبنان، داعية لموقف عربي وإسلامي موحد لمواجهة جرائم الاحتلال.

وأدانت الحركة، بشدة، العدوان الصهيوني المتواصل على القرى والبلدات في جنوب لبنان، معتبرةً أن استهداف المدنيين العزّل يمثل جريمة حرب جديدة بحق شعوب الأمة.

وجدد القيادي في حماس، علي بركة، تضامن حماس الكامل مع لبنان دولةً وشعباً ومقاومةً، داعياً إلى ضرورة حشد الصفوف ومواجهة العدوان ووقف جرائم الاحتلال بحق المدنيين

كما دعا بركة الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتها العاجلة في وقف العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.

وأكد أن العدو الصهيوني لن ينجح في كسر إرادة المقاومة أو فرض مشروعه التوسعي، في ظل صمود شعوب المنطقة.

