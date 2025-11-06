سوريا - لبنان - فلسطين

حركة حماس تتهم إسرائيل بالفبركة وتؤكد خوض معركة استخبارية حول الأسرى في غزة


قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم إن موقف الحركة واضح تجاه "عمليات التضليل والفبركات التي تشنها إسرائيل خلال استخراج جثامين أسرى مدفونين في قطاع غزة"، حيث شدد قاسم على أن "كتائب القسام" تنفذ عمليات أمنية دقيقة تتعلق بتسليم الأسرى، مشيرا إلى أن عناصرها تعرضوا للاستهداف أثناء تنفيذ مهامهم في أكثر من منطقة داخل القطاع، مما اضطرهم إلى اللجوء لأساليب تمويه وإخفاء لعمليات استخراج الجثامين، وهي الأساليب التي كشف عنها لاحقا.

وأضاف أن هناك "معركة استخبارية مستمرة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي منذ عملية طوفان الأقصى"، موضحا أن "الضربة الأولى فاجأت الاحتلال، أعقبها تنفيذ عمليات إخفاء دقيقة للأسرى، حالت دون تمكن القوات الإسرائيلية من الوصول إليهم، رغم توغلها في معظم مناطق غزة".

كما لفت قاسم إلى أن "الاحتلال وعلى مدار عامين، حاول تحديد أماكن الأسرى، لكنه فشل رغم تنفيذ عمليات بحث وتنقيب واسعة النطاق في القطاع".

فيما أكد أن "حركة حماس تتعامل مع جثامين الأسرى الإسرائيليين وفق أحكام القانون الدولي، بخلاف ما يقوم به الاحتلال تجاه جثامين الأسرى الفلسطينيين"، حيث قال إن إسرائيل "انتهكت جميع المواثيق والمعايير الدولية".

واتهم قاسم القوات الإسرائيلية بعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى استمرار سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل، عبر إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.

وعاد المتحدث باسم الحركة للتأكيد على ما وصفه بفشل الجهود الاستخبارية الإسرائيلية المستمرة منذ عامين في العثور على الأسرى، رغم الدعم الذي تلقته إسرائيل من الطائرات المسيرة الأمريكية والبريطانية.

في حين ختم قاسم حديثه بالإشادة بـ"العقل الأمني" لكتائب القسام، الذي قال إنه نجح في إحباط محاولات الاستخبارات الإسرائيلية للوصول إلى الأسرى، مؤكدا أن استعادة الأسرى الإسرائيليين لم تتحقق إلا عبر صفقات تبادل، وليس من خلال العمليات العسكرية أو الأمنية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حركة حماس تتهم إسرائيل بالفبركة وتؤكد خوض معركة استخبارية حول الأسرى في غزة
جيش الاحتلال الصهيوني يعلن المنطقة الحدودية مع مصر منطقة عسكرية!
حماس تعلن اعتزامها تسليم جثمان رهينة لإسرائيل
"القناة 12" العبرية: تم التواصل مع المدعية العسكرية وهي على قيد الحياة
فقد الاتصال بها.. الشرطة الإسرائيلية تبحث عن المدعية العامة العسكرية بعد فضيحة "سدي تيمان"
معارك غزة تلاحقه.. انتحار ضابط رفيع وأحد أقدم وأبرز مشغلي الطائرات المسيرة في جيش الاحتلال
سوريا ... انفجار عنيف في مستودع أسلحة تابع لقسد في ريف الحسكة
الأونروا: تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقد
الجيش الإسرائيلي الغادر يشن غارات على غزة بعد تعثّر تسليم جثث الرهائن
قوات "قسد" السورية تستهدف خلايا "داعش" بعملية أمنية في الرقة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك