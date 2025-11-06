سوريا - لبنان - فلسطين

جيش الاحتلال الصهيوني يعلن المنطقة الحدودية مع مصر منطقة عسكرية!


أعلن وزير دفاع الإحتلال يسرائيل كاتس أن المنطقة الحدودية مع مصر أصبحت منطقة عسكرية، إذ عقد كاتس مساء أمس، نقاشا حول "خطر الطائرات المسيّرة" على الحدود الإسرائيلية المصرية، وأصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بتحويل المنطقة المحاذية للحدود إلى "منطقة عسكرية مغلقة".

كما وجّه وزير الدفاع بتعديل تعليمات فتح النار لضرب أي جهة غير مصرح لها بالدخول إلى المنطقة المحظورة لاستهداف مشغلي الطائرات المسيّرة والمهربين، وجاء هذا القرار في أعقاب عمليات تهريب أسلحة واسعة النطاق استمرت لأشهر، حسب ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

