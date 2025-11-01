الجيش الإسرائيلي الغادر يشن غارات على غزة بعد تعثّر تسليم جثث الرهائن

نفّذ الجيش الإسرائيلي الغادر ، اليوم السبت (1 تشرين الثاني 2025)، غارات جوية على محيط خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر أمني في القطاع ، بعد ساعات من إعلان إسرائيل أنّ ثلاث جثث سلّمتها حركة حماس لا تعود لأي من الرهائن المحتجزين.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي إنه لا يعتقد أنّ الجثث تعود للرهائن، وأكد مختبر الطب الشرعي لاحقاً عدم انتمائها لهم.

من جهتها، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، إنّها سلّمت ثلاث عينات لجثامين مجهولة الهوية لقطع الطريق على ادعاءات إسرائيل ورفضت تسليمها سابقاً حسب بيانها.

وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من تعثر عمليات تسليم جثث الرهائن، وسط اتهامات إسرائيلية لحماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 أكتوبر الماضي.