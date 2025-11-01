قوات "قسد" السورية تستهدف خلايا "داعش" بعملية أمنية في الرقة

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم السبت (1 تشرين الثاني 2025)، تنفـيذها عمــلية أمنــية منسقة في مدينة الرقة تسـتهدف اوكار لـ"داعـش".

وقالت القوات في بيان لها، إن "قوات قسد تنفذ بالتعاون والدعم الكامل من قوات التحالف الدولي، عمــلية أمــنية منسقة في مدينة الرقة تسـتهدف أوكـار خـلايا داعش الإرهـابي".

وأوضحت أن "هذه العمـلية تأتي استمرارا لالتزامها الثابت بمـحاربة الإرهـاب حتى اجتـثاثه نهائياً من أرض الوطن".

ولفتت قوات سوريا الديمقراطية الى أن قواتها "تصـفِّي العنـاصر الإرهـابية وتـدمر منشـآتهم ومخابئهم"، مؤكدةً أنه "لا مكان للتـطرف والعنـف بين المدنيين".

وأشارت الى أنها "ستوافي الرأي العام بكل المستجدات فور استكمال تفتيش المواقع وتـأكيد تحييد التـهديد".