سوريا - لبنان - فلسطين

غزة: قصف صهيوني متفرق في القطاع


أفادت التقارير في قطاع غزة اليوم السبت، بأن القوات الإسرائيلية قصفت أهدافا متفرقة في شمال وسط وجنوب قطاع غزة، حيث ذكر مراسل القناة الروسية إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف اليوم المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى قصف مكثف من الزوارق الحربية الصهيونية في بحر جنوب القطاع.

وذُكر عن مصادر محلية فلسطينية تأكيدها أن الجيش الإسرائيلي توغل فجر اليوم في منطقة أبو العجين شرق دير البلح وسط قطاع غزة وفجر منزلا ووضع مكعبات صفراء تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق رصاص.

بالمقابل، أعلن مستشفى العودة - النصيرات أن "استقبل خلال الساعات الـ24 الماضية جثمان شهيد تم انتشاله من مدينة الزهراء وإصابة من جراء إطلاق الاحتلال النار تجاه المواطنين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة".

أما في الشمال فقد نسف الجيش الإسرائيلي عددا من منازل المواطنين داخل الخط الأصفر بحي الشجاعية شرق مدينة غزة. قصف إسرائيلي متفرق في قطاع غزة

 

