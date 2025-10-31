سوريا - لبنان - فلسطين

الشيخ نعيم قاسم: أمريكا شريك في العدوان ولبنان سيد رغم الجراح


 الشيخ نعيم قاسم :

 

 

-الدولة غائبة عن الاهتمام الكافي بالقطاع الزراعي كما القطاع الصناعي

- المطلوب دعم المزارع وإيجاد التسويق المناسب حتى نخفف الحلقات وتكون السلعة بسعر مقبول

- أمريكا تدعي أنها تتحرك في لبنان لمعالجة المشكلة ووقف العدوان الإسرائيلي وأن يكون لبنان سيدا مستقل

- أمريكا ليست وسيطا نزيها بل الراعي الأساسي للعدوان وهي التي تساعد على توسعته وتجذره في لبنان والمنطقة

- كل ما جاء مبعوث أمريكي الى لبنان وكل ما صرح أحد الأمريكيين نجد أن الاعتداءات تزداد بشكل كبير

- لم تعط أمريكا للبنان شيئا

-ما هو موقف أمريكا من 5000 خرق عدواني على لبنان؟ فلم نسمع أي إدانة أو أي طلب من إسرائيل لوقف عدوانها

- هل أصبحت تهمة أن يدافع الجيش اللبناني عن أرضه ويعزز السيادة في لبنان وأن يمنع الإسرائيلي من أن يتقدم؟

- ماذا يقول الأمريكيون عن الجريمة الموصوفة الكبرى في بلدة بليدا باغتيال الشهيد ابراهيم سلامة؟

- العدوان على بلدة بليدا عدوان صارخ جدا وليس له أي مبرر

- الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان كلها أعمال ضد المدنيين وضد الحياة وضد عودة الناس إلى بلدانهم

- هذا مخالف لأبسط قواعد حق لبنان في أن يحمي سيادته وأن يحفظ سيادته

- إن قوة ارتباطنا بأرضنا أصلب من قوتهم العسكرية مهما بلغت

- التضحيات التي قدمناها هي أمانة في أعناقنا وهي جسر عبورنا إلى مستقبل أجيالنا

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ نعيم قاسم: أمريكا شريك في العدوان ولبنان سيد رغم الجراح
حزب الله يثمن موقف الرئيس اللبناني بالتصدي للتوغلات الإسرائيلية في الجنوب
موقع أمريكي: إسرائيل تنسف الهدنة وتحرج واشنطن!
غزة: أكثر من 100 شهيد حصيلة الغارات الصهيونية خلال 12 ساعة
عون : نزع سلاح حزب الله بالقوة يعني حربا اهلية مؤكدة
الجيش الاسرائيلي يشن هجوما غادرا على غزة
"حماس": إسرائيل تعرقل الجهود الهادفة إلى البحث عن جثامين جنودها داخل غزة
انفجارات عنيفة تهز مدينة غزة
كتائب القسام تعلن عن عثورها على جثة احد اسرى الاحتلال وقررت تاجيل تسليمها نتيجة لخروقات الاحتلال
قناة i24 العبرية: ترامب وافق لنتنياهو على رد نتنياهو صارم ومختصر
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك