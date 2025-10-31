الشيخ نعيم قاسم: أمريكا شريك في العدوان ولبنان سيد رغم الجراح

الشيخ نعيم قاسم :

-الدولة غائبة عن الاهتمام الكافي بالقطاع الزراعي كما القطاع الصناعي

- المطلوب دعم المزارع وإيجاد التسويق المناسب حتى نخفف الحلقات وتكون السلعة بسعر مقبول

- أمريكا تدعي أنها تتحرك في لبنان لمعالجة المشكلة ووقف العدوان الإسرائيلي وأن يكون لبنان سيدا مستقل

- أمريكا ليست وسيطا نزيها بل الراعي الأساسي للعدوان وهي التي تساعد على توسعته وتجذره في لبنان والمنطقة

- كل ما جاء مبعوث أمريكي الى لبنان وكل ما صرح أحد الأمريكيين نجد أن الاعتداءات تزداد بشكل كبير

- لم تعط أمريكا للبنان شيئا

-ما هو موقف أمريكا من 5000 خرق عدواني على لبنان؟ فلم نسمع أي إدانة أو أي طلب من إسرائيل لوقف عدوانها

- هل أصبحت تهمة أن يدافع الجيش اللبناني عن أرضه ويعزز السيادة في لبنان وأن يمنع الإسرائيلي من أن يتقدم؟

- ماذا يقول الأمريكيون عن الجريمة الموصوفة الكبرى في بلدة بليدا باغتيال الشهيد ابراهيم سلامة؟

- العدوان على بلدة بليدا عدوان صارخ جدا وليس له أي مبرر

- الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان كلها أعمال ضد المدنيين وضد الحياة وضد عودة الناس إلى بلدانهم

- هذا مخالف لأبسط قواعد حق لبنان في أن يحمي سيادته وأن يحفظ سيادته

- إن قوة ارتباطنا بأرضنا أصلب من قوتهم العسكرية مهما بلغت

- التضحيات التي قدمناها هي أمانة في أعناقنا وهي جسر عبورنا إلى مستقبل أجيالنا