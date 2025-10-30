سوريا - لبنان - فلسطين

موقع أمريكي: إسرائيل تنسف الهدنة وتحرج واشنطن!


اتهم موقع "إنترسبت" الأمريكي سلطة الاحتلال الإسرائيلي بـ "نسف" هدنة غزة، ووضع واشنطن في موقف محرج أمام دول العالم، إذ اتجهت إليها الأنظار لمعرفة ردة فعلها على ممارسات إسرائيل، حيث ذكر مسؤول برنامج فلسطين وإسرائيل في المركز العربي في واشنطن يوسف مناير، إن الأنظار تتجه إلى واشنطن لمعرفة موقفها وهل ستكون حكما نزيها أم مجرد واجهة سياسية تتيح للإسرائيليين الإفلات من العقاب كما جرت العادة، وفق الموقع.

وأضاف أن ما حصل هو الخيار الثاني، إذ قلل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس من شأن الهجمات ووصفها بأنها "اشتباكات صغيرة"، مؤكدا أن "الهدنة ما زالت صامدة". ولفت مناير إلى أن الحكومة الإسرائيلية استغلت الهدنة للتخفيف من حدة الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمطالبة بإعادة الأسرى، ثم عادت للتصعيد العسكري بمجرد انخفاض الضغط الشعبي، وهو نمط العنف ذاته الذي اتبعته في هدن سابقة عامي 2023 و2024.

كما تساءل يوسف مناير: "يحاول الإسرائيليون الآن ابتكار رواية تتهم حماس بانتهاك الهدنة ما جعل الاتفاق غير قائم، ولكن هل يظنون حقا أن المجتمع الدولي سيقتنع بذلك؟".

ونقل الموقع تعليقا عن رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده قوله: إن إسرائيل لم تكن جادة مطلقا في الالتزام بالهدنة، بل كانت تبحث عن مبررات لاستئناف هجماتها.

فيما اعتبر أن الهجمات الإسرائيلية هدفها دفع الفلسطينيين للرد العسكري، بهدف تقويض الهدنة، وقال: إنهم يحاولون استفزاز الفلسطينيين ودفعهم إلى الرد، هذه هي إستراتيجيتهم. يريدون أي رد من الفلسطينيين فقط ليبرروا استكمال مهمتهم التدميرية.

وذكر عبده أن إسرائيل لم تنتظر نتائج إستراتيجيتها بل حاولت تبرير خرقها المتكرر لوقف إطلاق النار، إما بالادعاء أن حماس هاجمت الجنود الإسرائيليين، أو بزعم أن الحركة تعرقل عن قصد عملية تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين.

كذلك أكد عبده أن إسرائيل "لو كانت لها نية حقيقية لإعادة رفات أسراها، لسهلت كل الجهود لتحقيق ذلك، بدلا من اختلاق هذه القصص عن خرق الهدنة وابتداع الصور الملفقة".

وبحسب التقرير، فإن حماس التزمت بشروط الهدنة وأعادت جميع الأسرى الأحياء خلال المهلة المحددة، إضافة إلى جثامين 15 من أصل 28 قتيلا إسرائيليا، لكنها تواجه عراقيل إسرائيلية تمنع دخول فرق البحث لاستكمال العمل.

وأضاف أن إسرائيل كانت الطرف الذي قوض الهدنة منذ البداية، إذ واصلت فرض قيود على المساعدات الإنسانية، وتدمير البنية التحتية في المناطق التي تسيطر عليها بغزة (أكثر من 50%)، وأغلقت معبر رفح الحيوي وقصفت القطاع عدة مرات بالفعل.

