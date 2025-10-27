سوريا - لبنان - فلسطين

وسائل إعلام عبرية تدعي ان حركة حماس والسلطة الفلسطينية رشحتا أمجد الشوا رئيسا لادارة غزة


ادعت وسائل إعلام عبرية، أن حركة حماس والسلطة الفلسطينية توصّلتا إلى توافق أولي على تعيين الناشط الحقوقي أمجد الشوا رئيسًا للجنة التكنوقراطية التي ستتولى إدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، في إطار مشاورات القاهرة حول ترتيبات "اليوم التالي للحرب".

وبحسب قناة كان العبرية، فإن الشوا، الذي يرأس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة، حظي بتأييد مشترك من الطرفين، خلال اجتماع شارك فيه وفد من المخابرات العامة المصرية، فيما أبلغت واشنطن القاهرة أنها تدرس الموافقة على تعيينه باعتباره شخصية مدنية مستقلة ومقبولة لدى المجتمع الدولي.

ووصفت مصادر إسرائيلية الشوا بأنه "مؤيد للحركة دون أن يكون منتميًا إليها تنظيميًا"، مشيرة إلى أنه حافظ على علاقات متوازنة مع مختلف القوى السياسية في القطاع.

وتشير المعلومات إلى أن حماس شاركت فعليًا في اختيار أعضاء اللجنة التكنوقراطية المقبلة، إذ رشحت نحو نصف أعضائها من شخصيات قريبة من نهجها ومقبولة لديها، بينما رشحت السلطة الفلسطينية النصف الآخر، وسط تفاهم ضمني بين الطرفين حول توزيع الأدوار في المرحلة المقبلة.

وكان القيادي في حركة حماس خليل الحية قد أكد في وقت سابق أن الحركة لا تتحفظ على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع، مشيرًا إلى أن حماس ستسلّم جميع الملفات الإدارية والأمنية للجنة التكنوقراطية فور تشكيلها رسميًا.

من هو أمجد الشوا؟

أمجد الشوا هو ناشط إنساني وحقوقي بارز من قطاع غزة، يشغل منصب المدير العام لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وهي مظلة تضم عشرات المؤسسات العاملة في مجالات الإغاثة والتنمية وحقوق الإنسان.

يُعد الشوا من أبرز المدافعين عن حقوق المدنيين الفلسطينيين، وغالبًا ما يظهر في وسائل الإعلام المحلية والدولية لتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية في غزة، والدعوة إلى رفع الحصار وفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات.

يحظى الشوا بسمعة مدنية مستقلة، إذ حافظ على علاقات مهنية متوازنة مع مختلف الفصائل، كما يُعرف بخطابه الحقوقي والإنساني غير الحزبي، وبنشاطه في التنسيق بين المؤسسات الدولية والمنظمات المحلية.

شارك الشوا في العديد من المؤتمرات الدولية بالشراكة مع الأمم المتحدة، والصليب الأحمر، ومنظمات الإغاثة العالمية، وهو من أبرز الأصوات التي تمثّل المجتمع المدني في غزة في المحافل الخارجية. ويُنظر إليه اليوم كأحد الوجوه التوافقية القادرة على قيادة مرحلة انتقالية حساسة، تجمع بين الخبرة الميدانية والقبول السياسي المحلي والدولي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وسائل إعلام عبرية تدعي ان حركة حماس والسلطة الفلسطينية رشحتا أمجد الشوا رئيسا لادارة غزة
انفجار قرب مخفر للشرطة في الساحل السوري
مقتل عنصر في الأمن الداخلي السوري باشتباك مسلح في ريف درعا
فصائل فلسطينية تحمّل إسرائيل مسؤولية خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتدعو الوسطاء للتدخل
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى/ 68 / الفا و519 شهيدا و /170 / الفا و 382 مصابا
تقارير عبرية: خطة أمريكية لتقسيم قطاع غزة إلى منطقتين تمهيدا لإعادة الإعمار
الإعلام العبري: حماس مستعدة لتسليم جثامين 5 إلى 8 رهائن
لبنان: شهيد بهجوم مسيرة صهيونية استهدفت سيارة في الجنوب
الأونروا: المساعدات الإنسانية محظورة لكن فرقنا تواصل تقديم الدعم في غزة
غزة: الفصائل تقرر تسليم إدارة القطاع للجنة تكنوقراط
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك