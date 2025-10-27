سوريا - لبنان - فلسطين

انفجار قرب مخفر للشرطة في الساحل السوري


أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الإثنين، (27 تشرين الأول 2025)، بانفجار عبوة لاصقة قرب مخفر الشرطة في مدينة بانياس بمحافظة طرطوط في الساحل السوري غرب البلاد دون وقوع إصابات.

ونقلت سانا عن مصدر أمني في المحافظة، قوله، أن: "الانفجار ناجم عن عبوة ملصقة بسيارة للشرطة مركونة بجانب المخفر،" مبيناً، أن "الأضرار كانت مادية فقط".

وأشار المصدر إلى، أن "الوحدات الأمنية باشرت التحقيقات اللازمة وجمع الأدلة لتحديد هوية الفاعلين وملاحقتهم".

