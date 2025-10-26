مقتل عنصر في الأمن الداخلي السوري باشتباك مسلح في ريف درعا

أعلنت وزارة الداخلية السورية ليل أمس مقتل أحد عناصر قوى الأمن الداخلي خلال تنفيذ مهمة أمنية في بلدة قرفا بريف درعا الجنوبي، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة في بيان: "استُشهد أحد عناصر قوى الأمن الداخلي، وليد خالد الفاعوري، ليل أمس إثر اشتباك مسلّح مع أحد المطلوبين أمنيا في بلدة قرفا بريف درعا."

كما ذكرت الوزارة في بيانات سابقة إلى أنها تواصل تنفيذ سلسلة عمليات أمنية تستهدف القبض على المطلوبين في مختلف المحافظات، مؤكدة أن هذه الحملات تأتي أيضا في إطار جهودها لجمع السلاح غير المرخص وحصره بيد الدولة السورية وحدها.