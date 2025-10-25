سوريا - لبنان - فلسطين

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى/ 68 / الفا و519 شهيدا و /170 / الفا و 382 مصابا


اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع منذ السابع من تشرين الاول 2023 إلى / 68/ الفا و519 شهيدا بالإضافة إلى/ 170/ ألفا و382 مصابا.

وذكرت صحة غزة في بيان لها اليوم : أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 48 الماضية، جثامين 19 شهيدا (منهم 4 شهداء نتيجة استهداف مباشر من الكيان الصهيوني و15 انتُشلت جثامينهم، بالإضافة إلى 7 إصابات".

وأوضحت ،أنه منذ وقف إطلاق النار مطلع الشهر الجاري، استشهد 93 فلسطينيا، وأصيب 324 آخرين، فيما انتشلت جثامين 464 شهيدا، مشيرة إلى أنه تم إضافة 220 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين".

من ناحية أخرى أكدت الوزارة أنه تم التعرف حتى الآن على 64 جثمانا من أصل 195 جثمانا، من الجثامين المفرج عنها، والتي تم استلامها من قبل الكيان الصهيوني ضمن صفقة تبادل الأسرى".

يذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية /حماس/ والكيان الصهيوني، تم التوصل إليه في مدينة شرم الشيخ المصرية، دخل حيز التنفيذ في العاشر من شهر تشرين الاول الجاري"

