الإعلام العبري: حماس مستعدة لتسليم جثامين 5 إلى 8 رهائن


نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مسؤول أمني إسرائيلي أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية أبلغت واشنطن بأن "حماس" مستعدة لتسليم جثامين 5 إلى 8 رهائن إسرائيليين لديها فورا، حيث لفت المسؤول إلى أن المعطيات المتاحة تُظهر أن الحركة "تتذرّع بالبحث عن الجثث كوسيلة للمماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق"، مؤكدا أن إسرائيل تواصل فرض قيود صارمة على دخول البضائع إلى قطاع غزة، باستثناء مواد غذائية وطبية، كما ترفض فتح معبر رفح أمام حركة الأفراد.

وفي ذات الصدد، ذكرت هيئة البث العبرية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تمنع إسرائيل من اتخاذ أي إجراءات انتقامية رداً على تأخّر حماس في إعادة جثامين الرهائن.

وكان الطرف الفلسطيني قد طلب السماح بإدخال معدات ثقيلة عبر المعابر لاستخدامها في عمليات البحث عن الجثامين المتبقية، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت هذا الطلب.

بالمقابل، أفادت المصادر العسكرية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أبلغ نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بأن الانتقال إلى "المرحلة الثانية من خطة ترامب" لن يتم قبل استعادة جميع جثامين المختطفين بالكامل.

