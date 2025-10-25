لبنان: شهيد بهجوم مسيرة صهيونية استهدفت سيارة في الجنوب

أفاد مراسل القناة الروسية في لبنان باستشهاد مواطن جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة حاروف بقضاء النبطية في جنوب لبنان، حيث ذكر المصادر، إن سيارة إسعاف وصلت إلى المكان، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن هوية الشخص المستهدف بهذه الغارة.

كما أظهرت مقاطع فيديو اشتعال النيران في سيارة محطمة جراء الغارة.

وكانت مسيرة إسرائيلية استهدفت حفارة بمدينة الخيام في جنوب لبنان أمس الجمعة، استمرارا للغارات الإسرائيلية في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.