الفصائل الفلسطينية تمهد لحوار وطني شامل وتوافق على تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة غزة

أصدرت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في العاصمة المصرية القاهرة بياناً ختامياً لاجتماعها، اليوم الجمعة، (24 تشرين الأول 2025)، أعلنت فيه عن عدد من التوافقات والقرارات التي تخص الشأن الوطني الفلسطيني.

وأكدت الفصائل في بيانها على أن الاجتماع عقد في إطار التمهيد لعقد حوار وطني شامل لحماية المشروع الوطني واستعادة الوحدة الوطنية، مجددة تقديرها للجهود العربية والإسلامية والدولية بما فيها جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف الحرب على غزة.

وشددت القوى الفلسطينية على أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفاً وطنياً موحداً ورؤية سياسية وطنية تقوم على وحدة الكلمة والمصير، مؤكدة رفضها أشكال الضم والتهجير كافة في قطاع غزة والضفة والقدس.

وأدانت القوى الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على قانون "تطبيق السيادة" على الضفة الغربية، داعية إلى إنهاء أشكال التعذيب والانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال وضرورة إلزام الاحتلال بذلك.

واتفق المجتمعون على دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك انسحاب الاحتلال ورفع الحصار، كما تم الاتفاق على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبنائه تتشكل من المستقلين التكنوقراط.

وستتولى اللجنة تسيير شؤون الحياة والخدمات بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية على قاعدة الشفافية والمساءلة.

وفي الختام، دعت الفصائل إلى عقد اجتماع عاجل للقوى والفصائل الفلسطينية كافة للاتفاق على استراتيجية وطنية.