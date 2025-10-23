إصابات في صفوف الطلاب جراء غارات اسرائيلية غادرة على البقاع

أصيب عدد من طلاب ثانوية شمسطار الرسمية شرقي لبنان بجروح نتيجة تطاير زجاج النوافذ إثر غارات إسرائيلية استهدفت منطقة البقاع.

وذكرت وسائل إعلام، أن الغارات المعادية تسببت أيضاً في اندلاع حرائق كبيرة في أحراج السنديان في سفوح جرود بلدة شمسطار.

واستهدفت الغارات جرود بلدة شمسطار وجرود النبي شيت في السلسلة الشرقية، تزامناً مع جولة قام بها الرئيس الجديد لـ«الميكانيزم» الجنرال الأميركي، جوزيف كليرفيلد على الرئاسات الثلاث.

إلى ذلك، استنكرت وزيرة التربية اللبنانية ريما كرامي هذا العدوان الهمجي الذي طاول المؤسسات التربوية، وناشدت الدول الكبرى والمؤثرة في العالم، «ضرورة الضغط لوقف العدوان المتمادي الذي يطاول المدارس والمدنيين ويوقع الشهداء والجرحى ويروع الأهالي».