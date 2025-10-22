ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 68234 شهيدا و170373 مصابا

ارتفع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الاول 2023، إلى 68 ألفا و234 شهيدا، و170 ألفا و373 مصابا.

وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان اليوم الاربعاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 5 شهداء، منهم شهيد واحد في استهداف مباشر من الاحتلال، و4 تم انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 4 مصابين".

وأشارت إلى أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بالقطاع بلغ إجمالي عدد الجثامين المنتشلة 436 جثمانا، فيما بلغ عدد الجثامين المستلمة من الاحتلال 195 جثمانا، في وقت ما يزال فيه عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

يذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس والكيان الصهيوني، تم التوصل إليه في مدينة شرم الشيخ المصرية، دخل حيز التنفيذ في العاشر من شهر أكتوبر/تشرين الاول الجاري"