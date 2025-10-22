سوريا - لبنان - فلسطين

بسبب غزة.. 450 شخصية يهودية شهيرة يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل


أفادت صحيفة الغارديان بأن أكثر من 450 شخصية يهودية بارزة حول العالم وقعوا رسالة تطالب الأمم المتحدة بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب جرائمها التي ترقى لمستوى الإبادة الجماعية في غزة.

وأضافت الصحيفة أن "أكثر من 450 شخصية يهودية بارزة قد وقعوا رسالة مفتوحة تطالب بمحاسبة إسرائيل على ممارساتها في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية".

ويأتي نشر الرسالة في الوقت الذي يجتمع فيه قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس، وسط تقارير عن عزمهم تأجيل مقترحات فرض عقوبات على إسرائيل.

ومن بين الموقعين على الرسالة رئيس البرلمان الإسرائيلي السابق أبراهام بورغ، والمفاوض الإسرائيلي السابق للسلام دانيل ليفي، والكاتبة اليهودية الكندية نعومي كلاين، والمخرج البريطاني جوناثان غليزر، الذي أخرج الفيلم الدرامي الحائز جائزة الأوسكار "منطقة الاهتمام"، والممثل الأمريكي والاس شون، والحائزة جائزة إيمي إيلانا غليزر، وغيرهم.

وجاء في الرسالة: "نوجه هذا النداء، كيهود من مختلف مناحي الحياة ومن جميع أنحاء العالم، ولا ننسى أن العديد من القوانين والمواثيق والاتفاقيات التي وضعت لحماية وصون جميع الأرواح البشرية وضعت ردا على محرقة الهولوكوست، وتنتهك إسرائيل هذه الضمانات باستمرار، كما أن محاسبة القادة الإسرائيليين على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي أمر أساسي".

وبحسب الصحيفة، فإن أكثر من 450 موقعا يدعون إلى الالتزام بأي حكم صادر عن محكمة دولية، وتنفيذ أوامر الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين، ووقف إرسال الأسلحة والسلع والخدمات الأخرى إلى إسرائيل، وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ودحض الاتهامات الكاذبة بمعاداة السامية التي شوهت كل أولئك الذين يسعون إلى السلام.

وأشارت إلى أن هذا النداء يأتي في أعقاب تحول كبير في الرأي العام بين اليهود الأمريكيين والناخبين على نطاق أوسع على مدى السنوات القليلة الماضية.

