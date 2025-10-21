سوريا - لبنان - فلسطين

الشيخ نعيم قاسم: سلاح حزب الله جزء من قوة لبنان ولن نمنح إسرائيل ما تريد


تحدث الأمين العام لحزب الله حجة الاسلام والمسلمين سماحة الشيخ نعيم قاسم، خلال حفل إطلاق كتاب «الغناء والموسيقى – بحوث للإمام الخامنئي»، متناولًا التطورات السياسية في المنطقة وموقف الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي من ملفات الصراع.

وقال الشيخ قاسم إنّ «الاستعراض الذي أقامه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شرم الشيخ ليس مشروعًا للسلام»، مشيرًا إلى أنّنا «أمام محطة من محطات الصراع، فيها الكثير من الألم والأمل، لأن الكيان الإسرائيلي لم يحقق أهدافه ولن يحققها».

وأضاف أنّ «الجديد في المنطقة ليس سوى مسرحية سياسية، إذ تحاول الولايات المتحدة أن تأخذ بالسياسة ما لم تتمكن (إسرائيل) من أخذه بالحرب»، مؤكدًا أنّه «رغم التواطؤ الدولي الطاغوتي، لم تحقق (إسرائيل) أهدافها ولن تحققها، لأنها كيان معتدٍ ومجرم يسعى إلى الإبادة».

وشدد الشيخ قاسم على أنّ «نتنياهو يستطيع القول إنه يقتل في كل مكان، لكنه لا يستطيع القول إنه استقر، أو أن المستقبل للكيان الإسرائيلي». واعتبر أنّ «التدخل الأميركي في لبنان والمنطقة سيئ جدًا، ويؤكد أنه يقود الإبادة والمجازر ضمن مشروع توسعي يخدم مصالحه».

وتابع: «حين يطرح نتنياهو فكرة (إسرائيل الكبرى)، فهي في خدمة (أمريكا الكبرى)، لأننا نرى ما يصنعه ترامب في كل العالم»، موجّهًا رسالة إلى الإدارة الأميركية وباراك بالقول: «كفى تهديدًا للبنان من أجل إعدام قوته وجعله جزءًا من (إسرائيل الكبرى)».

وأكد الشيخ قاسم أنّ «استقرار لبنان يتحقق من خلال كف يد (إسرائيل) عنه»، موضحًا أنّ «لبنان لا يمكن أن يعطي (إسرائيل) أو أمريكا ما تريدانه، طالما هناك شعب أبيّ قدّم تضحيات كبيرة ولا يزال مستعدًا لتقديم المزيد».

وشدد على ضرورة أن «يبقى لبنان سيدًا حرًا عزيزًا مستقلاً قويًا قادرًا»، معتبرًا أنّ «إسرائيل لا تريد تطبيق الاتفاق ولا إنهاء النزاع بينها وبين لبنان، لأنها تسعى لابتلاع لبنان وإلغاء وجوده».

واكد الشيخ قاسم على أنّ «من يظن أن إلغاء سلاح حزب الله ينهي المشكلة مخطئ، لأن هذا السلاح هو جزء من قوة لبنان، وهم لا يريدون للبنان أن يكون قويًا»، مضيفًا: «نحن لا يؤثر فينا التهديد، وعلى الجميع أن يطبقوا الاتفاق، فلبنان التزم به، أما كل المناورات والضغوط فهي استنزاف وتضييع للوقت».

ودعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الحكومة اللبنانية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية في حماية سيادة البلاد، والعمل “بطريقة صحيحة تضمن مصالح الشعب اللبناني وتحافظ على استقلال لبنان وكرامته”.

وأكد الشيخ قاسم، في كلمة له، أنّ الحكومة مسؤولة عن إعادة الإعمار، مطالبًا إياها بالشروع في الإجراءات التنفيذية الضرورية لتحقيق ذلك، بعيدًا عن الإملاءات الخارجية.

وانتقد الشيخ قاسم أداء بعض المسؤولين، قائلاً إنّ “حاكم مصرف لبنان ليس موظفًا لدى أمريكا كي يضيّق على المواطنين بأموالهم”، داعيًا الحكومة إلى وضع حدّ لهذه الممارسات. كما اعتبر أنّ “وزير العدل ليس ضابطة عدلية عند أمريكا أو الكيان الإسرائيلي”، مطالبًا بوقف التضييق على المواطنين في معاملاتهم الرسمية.

وتساءل الشيخ قاسم: “هل أصبح لبنان سجنًا لمواطنيه بإدارة أمريكية؟ وهل وزير العدل أو حاكم المصرف موظفان لدى الإدارة الأمريكية في هذا السجن؟”، مؤكدًا رفضه التام لأي وصاية أجنبية على القرار اللبناني.

وشدد على أنّ “لبنان يجب ألا يكون سجنًا ولا تابعًا لإدارة واشنطن”، مطالبًا المسؤولين بأن يكونوا تحت إمرة الحكومة اللبنانية لمصلحة الشعب والمواطنين.بناني والمواطنين اللبنانيين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ نعيم قاسم: سلاح حزب الله جزء من قوة لبنان ولن نمنح إسرائيل ما تريد
في الاراضي المحتلة..عشرات الآلاف من اليهود يغادرون وحكومة الاحتلال عاجزة
حماس ترفض "المزاعم الأمريكية" وتنفي نيتها شن "هجوم وشيك" أو "انتهاك وقف النار"
عودة القصف من جديد.. 11 شهيدا في غارات على غزة
غزة: التعرف على هوية 25 جثمانا وعلامات واضحة على إعدامات ميدانية
المجرم نتنياهو يوجّه بإغلاق معبر رفح حتى إشعار آخر
"كتائب القسام": سنسلم جثتين لأسيرين من أسرى الاحتلال تم استخراجهما اليوم في قطاع غزة
غزة: الكيان الصهيوني يفرج عن 15 جثماناً، عليها آثار تعذيب وتنكيل
مركز غزة لحقوق الإنسان: لا مبرر للقوات الإسرائيلية لارتكاب مجزرة حي الزيتون
كفالة 11 مليون ومنع من السفر.. لبنان يُخلي سبيل نجل القذافي
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك