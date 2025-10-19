سوريا - لبنان - فلسطين

حماس ترفض "المزاعم الأمريكية" وتنفي نيتها شن "هجوم وشيك" أو "انتهاك وقف النار"


نفت حركة حماس، اليوم الأحد (19 تشرين الأول 2025)، الاتهامات الأمريكية بشأن نيتها تنفيذ "هجوم وشيك" أو "انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار"، ووصفت هذه المزاعم بأنها باطلة وتنسجم مع ما أسمته "الدعاية الإسرائيلية المضللة".

وقالت الحركة في بيان ، إنها "تنفي جملة وتفصيلاً المزاعم الموجّهة إلينا بشأن هجوم وشيك أو انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدة أن "الادعاءات الأمريكية الباطلة تتناسق بشكل كامل مع الدعاية الإسرائيلية المضللة، وتوفر غطاءً لاستمرار جرائم الاحتلال وعدوانه ضد شعبنا".

وأضافت أن "الحقائق تثبت أن سلطات الاحتلال هي التي شكلت وسلحت ومولت عصابات إجرامية نفذت عمليات قتل وخطف وسرقة للمساعدات".

وأشارت الحركة إلى أن "أجهزة الشرطة في غزة وبمساندة أهلية تقوم بواجبها في ملاحقة العصابات ومحاسبتها وفق آليات قانونية واضحة"، داعية  "الإدارة الأمريكية للتوقف عن ترديد رواية الاحتلال والانصراف إلى لجم انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار".

حماس ترفض "المزاعم الأمريكية" وتنفي نيتها شن "هجوم وشيك" أو "انتهاك وقف النار"
