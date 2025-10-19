عودة القصف من جديد.. 11 شهيدا في غارات على غزة

استشهد 11 شخصا وسقط عدد من المصابين جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من وسط وشمال قطاع غزة منذ ظهر اليوم وحتى اللحظة.

ووفقا للأنباء المتوفرة حتى اللحظة، فقد قتل شخصان جراء غارة استهدفت مواطنين شرقي جباليا شمالي القطاع.

كما استشهد 6 أشخاص وسقط مصابون جراء غارة استهدفت مجموعة مواطنين على شاطئ بحر بلدة الزوايدة وسط القطاع.

واستهدفت الطائرات المسيرة ملعب الأهلي في النصيرات وسط القطاع مما تسبب بمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.

كما شنت الطائرات المسيرة الإسرائيلية هجوما بصاروخ استهدف محيط مفترق منطقة أصداء بمواصي خان يونس، وتم توجيه مناشدات بضرورة توجه سيارات الإسعاف للمكان.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي هاجم نحو 20 هدفا في مختلف أنحاء قطاع غزة.