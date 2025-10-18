المجرم نتنياهو يوجّه بإغلاق معبر رفح حتى إشعار آخر

أعلن مكتب المجرم الارهابي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت (18 تشرين الأول 2025)، أن معبر رفح لن يُفتح حتى تنفذ حركة حماس التزاماتها بإعادة جثث المخطوفين.

وأكد المكتب في بيان، أن "الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بالعمل على إعادة جثث جميع الرهائن لدفنهم بشكل لائق، مطالباً حركة حماس بالوفاء بالتزاماتها".

كما أصدر نتنياهو تعليمات بعدم فتح معبر رفح حتى إشعار آخر.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت الأربعاء الماضي جاهزيتها لتشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وقال محمد اشتية، المبعوث الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية: "نحن الآن جاهزون للعمل من جديد، وقد أبلغنا جميع الأطراف باستعدادنا لتشغيل معبر رفح".