سوريا - لبنان - فلسطين

مركز غزة لحقوق الإنسان: لا مبرر للقوات الإسرائيلية لارتكاب مجزرة حي الزيتون


ندد مركز غزة لحقوق الإنسان بالمجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية الجمعة في حي الزيتون شرق مدينة غزة، بعدما استهدفت مركبة تقل أفراد عائلة شعبان، ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا، حيث أوضح المركز أن استهداف المركبة لم يكن ضروريا، مشيرا إلى أن الادعاء باقترابها من "الخط الأصفر" لا يبرر إطلاق النار.

واعتبر أن ما جرى يعكس سياسة متعمدة لاستباحة أرواح المدنيين واستكمال جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

كما أكد المركز أن "هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الخروقات الممنهجة لقوات الاحتلال في ظل صمت دولي وتقاعس عن محاسبة المسؤولين"، مطالبا بتحرك عاجل لضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار ومساءلة مرتكبي الانتهاكات.

وكانت حماس أكدت أن الجيش الإسرائيلي "ارتكب مجزرة جديدة" بحق عائلة أبو شعبان في حي الزيتون بغزة راح ضحيتها 11 من أبناء العائلة، داعية الرئيس ترامب والوسطاء إلى متابعة التجاوزات، إذ طالبت حماس "ترامب والوسطاء بمتابعة تجاوزات الاحتلال المجرم، والقيام بدورهم في إلزامه باحترام اتفاق وقف الحرب، والتوقف عن استهداف أبناء الشعب الفلسطيني وتعريض حياتهم للخطر".

كذلك دعت "المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم، والضغط لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ومحاسبة قادة الاحتلال المجرمين على جرائمهم بحق الإنسانية".

فيما أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة يوم الجمعة، استشهاد 11 فلسطينيا من عائلة واحدة بينهم 7 أطفال و3 نساء، كانوا في طريق العودة إلى منزلهم في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مركز غزة لحقوق الإنسان: لا مبرر للقوات الإسرائيلية لارتكاب مجزرة حي الزيتون
كفالة 11 مليون ومنع من السفر.. لبنان يُخلي سبيل نجل القذافي
ملف اختفاء الإمام موسى الصدر: إخلاء سبيل هانيبال القذافي بكفالة مع منعه من السفر
غزة: وزارة الصحة تتسلم 120 جثمانا وتدعو الأهالي للتعرف عليهم
لبنان.. شهيد و7 مصابين حصيلة الغارات الإسرائيلية الغادرة
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن فلسطين اليوم.. تداعيات فضيحة الاستكبار وانكشاف الزيف العالمي
عدوان صهيوني غادر على جنوب لبنان
الأمم المتحدة تكشف قيمة تكلفة إعادة إعمار غزة
لبنان: انتشار واسع للجيش اللبناني في بعلبك لتعزيز الأمن والاستقرار
الجيش الإسرائيلي يعلن استلام جميع أسراه الأحياء من غزة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك