سوريا - لبنان - فلسطين

كفالة 11 مليون ومنع من السفر.. لبنان يُخلي سبيل نجل القذافي


أخلت السلطات اللبنانية سبيل هانيبال القذافي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، المحتجز منذ سنوات، وسط أنباء عن تدهور حالته الصحية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر، القاضي زاهر حمادة، وافق على إخلاء سبيل هانيبال القذافي مقابل كفالة قيمتها 11 مليون دولار ومنعه من السفر.

واعتُقل هانيبال على الحدود اللبنانية عام 2015، واتهمه المدعي العام اللبناني بإخفاء معلومات عن مصير الإمام موسى الصدر، وهو رجل دين شيعي لبناني اختفى خلال رحلة إلى ليبيا عام 1978.

وجاء القرار بعد أيام من تحرك قضائي ليبي لإطلاق مبادرة لتشكيل ائتلاف قانوني وحقوقي للمطالبة بالإفراج عن هانيبال القذافي.

وأكدت جمعية أعضاء الهيئات القضائية في ليبيا أن خطوتها تأتي في ظل ما وصفته بـ"تنصل الجهات الرسمية والمجتمع الدولي من مسؤولياتهم تجاه مواطن ليبي يتعرض لانتهاكات جسيمة"، على حد وصفها.

وأضافت الجمعية، في بيانها، أن النداء يأتي من منطلق وطني وإنساني بعيدًا عن أي اصطفاف سياسي أو شخصي، مشددة على أن صمت المؤسسات المعنية لا يُعفيها من المسؤولية، وأن الدفاع عن حقوق أي مواطن ليبي هو واجب وطني لا يسقط بالتقادم.

وقبل أيام، كشفت تقارير إخبارية عن نقل هانيبال القذافي إلى المستشفى بشكل عاجل بسبب عارض صحي تعرض له داخل سجنه بمقر قوى الأمن الداخلي في بيروت.

ووفقًا للتقارير، فإن الحالة الصحية لهانيبال تدهورت مع إصابته بالتهابات شديدة في الرئة والكبد، وهو ما دفع الأطباء لإبقائه في المستشفى، وهي المرة الأولى التي ينام فيها خارج زنزانته منذ 10 سنوات.

ويقول هانيبال إنه ضحية للظلم ومتهم بتهمة لم يقترفها، إذ كان عمره لا يتجاوز العامين وقت اختفاء موسى الصدر.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كفالة 11 مليون ومنع من السفر.. لبنان يُخلي سبيل نجل القذافي
ملف اختفاء الإمام موسى الصدر: إخلاء سبيل هانيبال القذافي بكفالة مع منعه من السفر
غزة: وزارة الصحة تتسلم 120 جثمانا وتدعو الأهالي للتعرف عليهم
لبنان.. شهيد و7 مصابين حصيلة الغارات الإسرائيلية الغادرة
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن فلسطين اليوم.. تداعيات فضيحة الاستكبار وانكشاف الزيف العالمي
عدوان صهيوني غادر على جنوب لبنان
الأمم المتحدة تكشف قيمة تكلفة إعادة إعمار غزة
لبنان: انتشار واسع للجيش اللبناني في بعلبك لتعزيز الأمن والاستقرار
الجيش الإسرائيلي يعلن استلام جميع أسراه الأحياء من غزة
حماس تؤكد تسليم جميع الرهائن الأحياء لديها
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك