لبنان: انتشار واسع للجيش اللبناني في بعلبك لتعزيز الأمن والاستقرار

نفّذ الجيش اللبناني انتشارا واسعا في مدينة بعلبك في شرق البلاد كما يقوم بعمليات تفتيش عند مداخل المدينة. كذلك أوضحت تقارير الوكالة الروسية أن محيط مدينة بعلبك وأحياءها الداخلية يشهدان انتشارا واسعا لعناصر الجيش اللبناني، حيث تقوم الوحدات العسكرية بتنفيذ عمليات تفتيش دقيقة وتدقيق في هويات المواطنين عند مداخل المدينة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضبط أي مخالفات أو تحركات مشبوهة حفاظا على سلامة الأهالي.