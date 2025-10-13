عاجل : القسام تعلن تسليم 13 أسيرا إسرائيليا ضمن عملية تبادل الأسرى في غزة
سوريا - لبنان - فلسطين

صفقة التبادل.. صعود الفي اسير في "حافلات الخلاص" من السجون الإسرائيلية


كشفت وسائل اعلام دولية، اليوم الاثنين، عن صعود حوالي الفي اسير فلسطيني الى الحافلات في السجون الإسرائيلية، استعدادا لاطلاق سراحهم بصفقة التبادل مع الرهائن الإسرائيليين لدى حماس.

ونقلت رويترز عن مسؤول مشارك في عملية التبادل، ان جميع الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 1966 والمقرر إطلاق سراحهم اليوم الاثنين صعدوا على متن حافلات داخل سجون إسرائيلية.

وكانت حماس قد سلمت 7 من اصل 20 رهينة إسرائيلية الى الصليب الأحمر الدولي ضمن صفقة التبادل التي ستكون على جولتين، تنتهي في الساعة الـ12 ظهر اليوم.

من جانبها قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، ان العدو فشل في استعادة أسراه بالضغط العسكري، رغم تفوقه الاستخباري وفائض القوة التي يملكها، وها هو يخضع ويستعيد أسراه من خلال صفقة تبادلٍ؛ كما وعدت المقاومة منذ البداية.

وأضافت انه "كان بإمكان الاحتلال النازي استعادة معظم أسراه أحياء منذ شهورٍ عديدة، ولكنه ظل يماطل ويكابر، وفَضّل أن يقوم جيشُه بقتل العشرات منهم نتيجة سياسة الضغط العسكري الفاشلة".

 

