إسرائيل تشترط إطلاق رهائنها أولاً: "بعدها نطلق سراح المعتقلين"

اشترطت السلطات الإسرائيلية، الأحد، إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بعد التأكد من وصول الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة إلى إسرائيل.

وقالت شوش بدرسيان المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في إحاطة صحافية: "سيتم الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين بمجرد أن تؤكد إسرائيل وصول جميع رهائننا المقرر إطلاق سراحهم الإثنين عبر الحدود".

وكانت بدرسيان قد أعلنت في وقت سابق أن عملية الإفراج عن الرهائن الأحياء، وعددهم 20، ستبدأ صباح الإثنين، ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية.