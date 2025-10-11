سوريا - لبنان - فلسطين

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: وقف النار في غزة انتصار للمقاومة


أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أركان بدر، اليوم السبت، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة جاء نتيجة طبيعية لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مشيراً إلى أن الاحتلال فشل في تحقيق أي من أهدافه رغم جرائمه الوحشية بحق المدنيين.

وقال بدر في تصريح ل /المعلومة/، إن “الاحتلال الغاصب استخدم كل وسائل التدمير والتهديد لكنه عجز عن كسر إرادة الفلسطينيين أو فرض معادلات جديدة على المقاومة”، مضيفاً أن “اتفاق وقف النار يمثل إنجازاً وطنياً كبيراً تحقق بدماء الشهداء وتضحيات الشعب في غزة”.

وأضاف أن “الموقف العربي شهد تطوراً لافتاً خلال العدوان الأخير، إذ برز الدور العراقي بشكل إيجابي في دعم القضية الفلسطينية والمطالبة بوقف نزيف الدم في غزة عبر تحركات سياسية وإنسانية فاعلة”.

وأوضح بدر أن “المقاومة الفلسطينية أثبتت قدرتها على الصمود والمواجهة، ونجحت في فرض إرادتها على العدو رغم التفوق العسكري الصهيوني والدعم الغربي المفتوح له”، مشدداً على أن “وقف النار لا يعني نهاية الصراع، بل هو محطة من محطات النضال المستمر حتى زوال الاحتلال”.

ويؤكد مراقبون أن اتفاق وقف إطلاق النار شكّل تحولاً سياسياً ومعنوياً في مسار الصراع العربي الصهيوني، بعد أن أثبتت المقاومة أن توازن الردع لم يعد حكراً على الاحتلال، وأن إرادة الشعوب قادرة على فرض المعادلات رغم آلة الحرب والدمار.

