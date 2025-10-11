منذ وقف الحرب.. عودة أكثر من نصف مليون فلسطيني إلى غزة

أعلنت مديرية الدفاع المدني في غزة، السبت، عودة أكثر من نصف مليون فلسطيني إلى مدينة غزة منذ دخول وقف إطلاق النار في القطاع حيز التنفيذ.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن "أكثر من نصف مليون شخص عادوا إلى (مدينة) غزة منذ أمس الجمعة.

وبموجب خطوط الانسحاب الجديدة التي تموضع عندها الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة، سُمح للفلسطينيين بالعودة من مناطق وسط وجنوب القطاع إلى مدينة غزة عبر شارعي صلاح الدين، وشارع الرشيد الساحلي.

وما زال مئات الآلاف من الفلسطينيين يواصلون محاولة الوصول لشمال غزة، وتفقد منازلهم وممتلكاتهم في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي.