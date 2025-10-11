سوريا - لبنان - فلسطين

قائد القيادة المركزية الأميركية يزور غزة: لن ننشر قواتنا في القطاع


أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر، اليوم السبت، زيارته قطاع غزة للإطلاع على سير العمل في إنشاء مركز تنسيق مدني عسكري للقطاع تقوده القيادة المركزية لكن دون أي قوات أميركية على الأرض.

وأضاف كوبر أن المركز سيعمل على تنسيق الأنشطة الداعمة لمرحلة الاستقرار بعد الحرب. وقال: "أبناء وبنات أميركا بالزي العسكري يلبون النداء للمساهمة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط، تنفيذا لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة في هذه اللحظة التاريخية. وسيُنفذ هذا الجهد الكبير من دون وجود قوات أميركية على الأرض في غزة".

وكانت شبكة "سي.إن.إن" نقلت أمس الجمعة عن مسؤول أميركي قوله إن قوات أميركية بدأت تصل إسرائيل في إطار جهود إنشاء مركز تنسيق مدني عسكري لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف الحرب لكن لن يتم إرسالها إلى غزة.

ونقلت الشبكة الأميركية عن المسؤول قوله إن "القوات ستراقب "جهود تحقيق حكم مدني في قطاع غزة"، وإن مركز التنسيق ستستخدمه أطراف عدة منها دول أخرى ومنظمات غير حكومية وشركاء من القطاع الخاص "لتجنب حدوث فوضى قد تؤدي إلى مشاكل".

