الدفاع المدني في غزة: أكثر من 9 آلاف مفقود في القطاع

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، اليوم السبت، أن حصيلة المفقودين في قطاع غزة بلغت 9500 مفقود.

وأفادت طواقم الإنقاذ، اليوم السبت، بأن "9500 فلسطيني لا يزالون في عداد المفقودين في قطاع غزة، بعد 735 يوما من حرب الإبادة".

ورصدت الأونروا في تقرير وقوع أكثر من 790 هجوما على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى والمستشفيات في غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن 370 من العاملين فيها قتلوا خلال الحرب وأن أقل من 40% من المستشفيات في غزة تعمل وجميعها معطلة جزئيا.

ويواصل مئات آلاف المواطنين الفلسطينيين النازحين اليوم العودة لمنازلهم وأماكن سكناهم في مدينة غزة رغم الدمار الذي تعرضت له المدينة.