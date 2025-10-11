سوريا - لبنان - فلسطين

الدفاع المدني في غزة: أكثر من 9 آلاف مفقود في القطاع


أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، اليوم السبت، أن حصيلة المفقودين في قطاع غزة بلغت 9500 مفقود.

وأفادت طواقم الإنقاذ، اليوم السبت، بأن "9500 فلسطيني لا يزالون في عداد المفقودين في قطاع غزة، بعد 735 يوما من حرب الإبادة".

ورصدت الأونروا في تقرير وقوع أكثر من 790 هجوما على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى والمستشفيات في غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن 370 من العاملين فيها قتلوا خلال الحرب وأن أقل من 40% من المستشفيات في غزة تعمل وجميعها معطلة جزئيا.

ويواصل مئات آلاف المواطنين الفلسطينيين النازحين اليوم العودة لمنازلهم وأماكن سكناهم في مدينة غزة رغم الدمار الذي تعرضت له المدينة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قائد القيادة المركزية الأميركية يزور غزة: لن ننشر قواتنا في القطاع
الدفاع المدني في غزة: أكثر من 9 آلاف مفقود في القطاع
حزب الله اللبناني يدين العدوان الصهيوني على المصيلح جنوب لبنان
برنامج الغذاء العالمي يوجه نداء عاجلا للكيان: 160 ألف طن من المساعدات الغذائية تنتظر على معابر غزة
الرئيس اللبناني يطالب المجتمع الدولي بإسناد لبنان بوقف لإطلاق النار شبيه بنموذج غزة
اتفاق غزة: بدأ نقل الأسرى المشمولين بإطلاق السراح
لبنان: استشهاد مواطن بغارات صهيونية في الجنوب
لبنان: تفكيك شبكة مرتبطة بإسرائيل خططت لتفجيرات واغتيالات
مع وقف إطلاق النار.. الجيش الإسرائيلي: أمامنا أيام معقدة وندفع ثمناً كبيراً
الكشف عن مصير رفات الشهيد يحيى السنوار وشقيقه.. هل ستُسلم إلى حماس؟
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك