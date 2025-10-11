برنامج الغذاء العالمي يوجه نداء عاجلا للكيان: 160 ألف طن من المساعدات الغذائية تنتظر على معابر غزة

دعا برنامج الغذاء العالمي الحكومة الإسرائيلية إلى الإسراع في السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد سريان وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال مارتن فريك ممثل البرنامج في ألمانيا والنمسا وليختنشتاين، في إفادة صحفية إن "هذه اللحظة مهمة للغاية لشعب غزة"، مؤكدا أن وقف إطلاق النار يجب أن يتيح فتح المعابر الحدودية بشكل آمن ويوفر ضمانات لنقل المساعدات دون عراقيل.

كذلك أوضح فريك أن نحو 60 ألف طن من المواد الغذائية جاهزة للدخول إلى القطاع، في حين أن 100 ألف طن إضافية في طريقها إلى المعابر، وهي كميات تكفي لتغطية احتياجات سكان غزة من الغذاء لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، شريطة أن يكون الوصول آمنًا وموثوقًا.

كما لفت إلى أن البرنامج قادر على الوصول إلى نحو 1.6 مليون شخص في الشهر الأول فقط، لتزويدهم بالخبز والدقيق والحصص الغذائية الأساسية.

فيما شدد فريك على أن إسرائيل، بصفتها المسيطرة على مداخل القطاع، تتحمل مسؤولية السماح بمرور المساعدات وضمان سلامة القوافل الإنسانية.

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ ظهر أمس الجمعة عند الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، بعد أسابيع من التصعيد العسكري الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار في غزة يمثل "أهم صفقة سلام تم التوصل إليها على الإطلاق"، مؤكدا أن المرحلة التالية من الخطة تسير بتوافق واسع بين الأطراف المعنية، إذ ذكر ترامب إن الاتفاق يقضي بإعادة الأسرى، مشيرا إلى أن يوم الاثنين المقبل سيكون يوما عظيما جدا عندما يعود الأسرى، في إشارة إلى بدء تنفيذ البند الإنساني من الصفقة.