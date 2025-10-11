اتفاق غزة: بدأ نقل الأسرى المشمولين بإطلاق السراح

بدأت مصلحة السجون الصهيونية بنقل الأسرى الفلسطينيين الذين من المتوقع إطلاق سراحهم بموجب اتفاق غزة، فبحسب ما ذكرت وسائل إعلام فقد بدأ نقل الأسرى الفلسطينيين من خمسة سجون مختلفة إلى المنشآت التي من المتوقع أن يتم الإفراج عنهم منها.

وطبقًا لوسائل الإعلام، فإن "عدد الذين سيتم إطلاق سراحهم يبلغ حوالي 250 أسيراً مؤبداً وحوالي 1700 معتقل من غزة اعتُقلوا بعد 7 تشرين الأول"، مشيراً الى أن "عدد الأسرى الذي يتواجدون في السجون (الإسرائيلية) يبلغ 9000 أسير".