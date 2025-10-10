غزة: القوات الصهيونية تبدأ الانسحاب من المدينة

بدأت القوات الصهيونية، اليوم الجمعة، بالانسحاب من مدينة غزة ومخيم الشاطئ، حيث ذكرت وسائل اعلام أن "القوات (الإسرائيلية) بدأت الانسحاب من مدينة غزة ومخيم الشاطئ باتجاه الخط المتفق عليه"، مشيرة الى ان "تلك القوات ستنتشر في نقاط سيطرة عدة".

كذلك أوضحت ان "مسار الانسحاب معقد وحساس، وأن الجيش بدأ تقليص عدد القوات المشاركة في العمليات العسكرية بقطاع غزة"، مؤكدة أن "الجيش (الإسرائيلي) سحب وحدات قتالية تابعة للواء غولاني وقوات أخرى من قطاع غزة ولواء 7 النظامي انسحب من قطاع غزة ايضاً".