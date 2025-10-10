حماس تكشف تفاصيل اتفاق إنهاء الحرب في غزة



كشفت حركة حماس، الخميس، عن تفاصيل اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، فيما أعلنت عدد الأسرى الذين سيتم اطلاق سراحهم. وقال رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، "العالم وقف مذهولا أمام ما قدمه أهالي قطاع غزة من تضحيات وثبات وصبر، وأهالي قطاع غزة خاضوا حربا لم يشهد لها العالم مثيلا وتصدوا لطغيان العدو وبطش جيشه ومجازره". وأضاف "تعاملنا بمسؤولية عالية مع خطة الرئيس الأمريكي وقدمنا ردا يحقق مصلحة شعبنا وحقن دمائه، مردفا بالقول "نعلن التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب والعدوان على شعبنا والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار". ولفت الى أن "الاتفاق يشمل دخول المساعدات وفتح معبر رفح وتبادل الأسرى"، مضيفا "سيتم إطلاق سراح 250 من الأسرى الأبطال ممن حكم عليهم بالمؤبد و1700 من أسرى قطاع غزة". وتابع "تسلمنا ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية وأكدوا جميعا أن الحرب انتهت بشكل تام"، مؤكدا "سنواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والإسلامية استكمالا لباقي الخطوات". وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحماس وقعتا، اليوم الخميس، على المرحلة الأولى من خطته لوقف الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى.