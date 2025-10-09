حماس تؤكد خروجها من حكم غزة وتتمسك بسلاح المقاومة

أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الخميس (9 تشرين الأول 2025)، أن الحركة لن تكون جزءًا من حكم قطاع غزة بعد الإعلان الرسمي عن اتفاق وقف الحرب، مشددًا على تمسّكها بـ"سلاح المقاومة" بوصفه حقًا مشروعًا للدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وقال قاسم في تصريحات صحفية، إن "حماس لن تكون جزءًا من حكم غزة، وقد أبدت كل المرونة اللازمة في هذا الإطار"، مشيرًا إلى أن "هناك مقاربات نناقشها مع الوسطاء لوقف إطلاق النار، لكن ليس على أساس تسليم السلاح أو نزع قدرة المقاومة".

وأوضح أن "سلاح المقاومة شرعي للدفاع عن شعبنا وضمان استقلال القرار الفلسطيني، وهو ليس محل تفاوض أو مساومة"، مؤكدًا أن "الحركة مع إجراء حوار وطني فلسطيني شامل بمشاركة جميع القوى والفصائل لإدارة المقاومة الفلسطينية". وأضاف أن "لا مانع لدى حماس من إيجاد صيغة وطنية مشتركة لإدارة النضال الوطني الفلسطيني خلال المرحلة المقبلة".

وتم إعلان اتفاق وقف الحرب في غزة اليوم الخميس، والذي رعته الولايات المتحدة وقطر ومصر بموافقة إسرائيلية، وينصّ على تشكيل إدارة فلسطينية انتقالية بإشراف دولي، ووجود قوات عربية مشتركة تتولى الأمن خلال المرحلة الانتقالية، تمهيدًا لإعادة إعمار القطاع وإطلاق سراح الأسرى.