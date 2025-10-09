اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بدخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ بشكل رسمي.

وبعد انطلاق المفاوضات غير المباشرة بين وفود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل والوسطاء الاثنين الماضي في شرم الشيخ، أُعلن فجر اليوم الخميس التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص قطاع غزة.

وتشمل المرحلة الأولى وقفا لإطلاق النار، كما تشمل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة يوم الاثنين المقبل في حد أقصى.