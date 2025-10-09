سوريا - لبنان - فلسطين

غزة: المكتب الإعلامي الحكومي يدعو إلى الحذر حتى صدور إعلان رسمي واضح


 

 

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بيانا توجيهيا فجر الخميس، بخصوص التنقل والتجول بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار في القطاع، حيث ذكر المكتب الحكومي في البيان: "في ضوء ما يتداول حول قرار وقف إطلاق النار، نؤكد على أبناء شعبنا الفلسطيني ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال تنقلاتهم وتحركاتهم وعدم الاطمئنان التام حتى صدور إعلان رسمي واضح ومؤكد من الجهات الفلسطينية المختصة".

وأهاب في بيانه بجماهير الشعب الفلسطيني عدم التحرك على شارعَي الرشيد وصلاح الدين من الجنوب إلى الشمال أو من الشمال إلى الجنوب أو في محيطهما، إلا بعد صدور تعليمات رسمية تضمن سلامة المواطنين، تحسبا لأي خروقات أو أعمال غدر أو استهداف قد يقدم عليها الاحتلال في ساعة الصفر.

كذلك أكد المكتب أن الحفاظ على الأرواح أولوية وطنية ومسؤولية جماعية، وأن وعي الشعب الفلسطيني وحرصه الدائم على التزام التعليمات الرسمية هو صمام الأمان في هذه المرحلة الحساسة.

ومع دخول اليوم الـ734 من الحرب على غزة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسطاء وحركة حماس التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في القطاع.

فيما رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان وقف إطلاق النار في غزة، ودعا إلى الالتزام الكامل بالاتفاق. وأفاد بأنه يجب إطلاق كل المحتجزين بطريقة كريمة وضمان وقف دائم لإطلاق النار وتوقف القتال نهائيا مع ضمان دخول الإمدادات الإنسانية والمواد التجارية الأساسية إلى غزة فورا ودون عوائق.

كما  ونقلت شبكة "أي بي سي" الأمريكية عن مسؤول في البيت الأبيض، أن الانسحاب الصهيوني نحو الخط الفاصل في غزة سيستغرق أقل من 24 ساعة.

كذلك نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول في البيت الأبيض أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقيّم بدء إطلاق المحتجزين في غزة الاثنين المقبل مع احتمال تسريع الجدول الزمني لتنفيذ الاتفاق.

