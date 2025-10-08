لندن تسعى لسد الفراغ الدبلوماسي في لبنان باقتراح وساطة مع حزب الله حول سلاحه

صرّح مسؤول لصحيفة الأخبار اللبنانية إن بريطانيا تحاول ملء الفراغ الناتج عن غياب أي دور فرنسي خاص في لبنان، وتعطل المساعي الأمريكية في هذا الملف، حيث أوضح المسؤول أن التحرك البريطاني يهدف، وفق المعطيات المتوفرة، إلى خدمة محور واحد يصب في مصلحة إسرائيل، وهو "المساعدة في معالجة أزمة حزب الله".

كما أكد أن المقترح البريطاني ينص على تكليف أحد الخبراء البريطانيين بإجراء حوار مباشر مع "حزب الله"، في محاولة لإقناعه بالتخلي عن سلاحه والانخراط الكامل في مؤسسات الدولة اللبنانية وأجهزتها الرسمية.

وبحسب المعلومات، فإن المرشح الأبرز لتولي هذا الدور هو جوناثان باول، الذي شغل مناصب رسمية عدة في بريطانيا قبل أن يقود مؤسسة وساطة دولية قدمت خدماتها في عدد من الملفات، أبرزها ليبيا. كما أن المؤسسة التي يقودها باول معروفة بأدوارها ذات الطابع الاستخباراتي، وللأخير خبرة سابقة في التعامل مع جماعات تُصنّف عادة بأنها "متمردة" أو "إرهابية" في مناطق مختلفة من العالم.