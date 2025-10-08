سوريا - لبنان - فلسطين

الكيان الصهيوني يهاجم أسطول الصمود المتجه لغزة


أعلنت إدارة أسطول الصمود اليوم الأربعاء عبر منصة إكس أن البحرية الصهيونية هاجمت أسطول الحرية المتجه إلى غزة لكسر الحصار عن القطاع، فقد ذكرت إدارة أسطول الصمود إن بحرية الصهاينة قامت للتو بمهاجمة واختطاف أسطول الحرية، مؤكدة انقطاع الاتصال مع الأسطول.

كذلك أوضحت مصادر إعلامية إن البحرية التابعة للكيان المحتل اعترضت سفن أسطول الحرية على مسافة نحو 140 ميلا من قطاع غزة.

فيما أعلن أسطول الصمود أنه لا يزال ستة من مشاركيها محتجزين من قبل قوات الاحتلال بعد اختطافهم بشكل غير قانوني في المياه الدولية، وقد نقلت وكالة "رويترز" عن الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ ونشطاء آخرين من "أسطول الصمود" تأكيدهم أنهم تعرضوا للتعذيب في سجن تابع للصهاينة، إذ ذكرت ثونبرغ، "لم أحصل على مياه نظيفة ولم يحصل المعتقلون الآخرون على أدوية حيوية".

