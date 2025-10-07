سوريا - لبنان - فلسطين

حماس تطالب إسرائيل بالإفراج عن قيادات عليا من بينهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات


أكدت مصادر مصرية مطلعة على سير مفاوضات إسرائيل وحركة حماس في مدينة شرم الشيخ المصرية أن مصر تكثف جهودها مع مختلف الأطراف من أجل التوصل لاتفاق واضح.

وأكدت المصادر المصرية المطلعة أن الجهود المصرية المكثفة تهدف لتحديد الآليات والإجراءات المطلوبة لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وأن حركة حماس أبدت استعدادها لتسليم جميع الرهائن والمحتجزين الأحياء والجثامين.

وأكدت المصادر أن وفد حركة حماس في عملية المفاوضات غير المباشرة بين الحركة وإسرائيل يطالب بتوضيح الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة ترامب وضمانات لعدم عودة إسرائيل للعدوان على غزة.

وأشارت المصادر إلى استمرار وصول وفود من قطر وتركيا والولايات المتحدة إلى شرم الشيخ للمشاركة في اللقاءات الخاصة بتنفيذ خطة ترامب.

وأوضحت المصادر المصرية إلى أن مصر بدأت مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية وفق اتفاق التبادل، مؤكدة أن حركة حماس تطالب بالإفراج عن عدد من القيادات من بينهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن سلامة وعباس السيد وآخرون.

وانطلقت في مدينة شرم الشيخ المصرية يوم الاثنين، محادثات غير مباشرة بين وفدي إسرائيل وحركة حماس، برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، بهدف تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة التي استمرت نحو عامين، مما أسفر عن عشرات الآلاف من الضحايا ودمار هائل.

ويرأس وفد حماس خليل الحية، الذي نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في الدوحة، بينما يقود الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، مع مشاركة مبعوثين أمريكيين مثل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ووصول وفود من قطر وتركيا لدعم الجهود.

وخطة ترامب، التي أُعلنت في 29 سبتمبر 2025 بالبيت الأبيض بحضور بنيامين نتنياهو، مكونة من 20 نقطة رئيسية، تشمل وقفاً فورياً لإطلاق النار، وإفراج حماس عن جميع الرهائن الأحياء والجثامين (حوالي 48 رهينة، 20 منهم أحياء) في غضون 72 ساعة، مقابل إفراج إسرائيل عن 250 سجيناً فلسطينياً محكوماً بالمؤبد و1700 آخرين معتقلين منذ بدء الحرب.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حماس تطالب إسرائيل بالإفراج عن قيادات عليا من بينهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات
"حزب الله" في ذكرى "طوفان الأقصى": نقف مع فلسطين والمقاومة مستمرة حتى التحرير
الشيخ نعيم قاسم: أبناء نصر الله من المقاتلين لن يمكّنوا إسرائيل من تحقيق أهدافها
"سرايا القدس" تصدر بيانا عسكريا في الذكرى الثانية لعملية "طوفان الأقصى"
حماس توافق على تسليم السلاح لهيئة مصرية فلسطينية ضمن خطة لوقف الحرب
انفجارات في ايلات
اشتباكات في حلب بين مجموعات الجولاني و"قسد"
حماس: لن نلقي سلاحنا
صحة غزة: 21 شهيداً و96 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية
الإعلام العبري يكشف عن أهم مطالب حماس في المفاوضات المقبلة في مصر
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك