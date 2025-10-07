حماس توافق على تسليم السلاح لهيئة مصرية فلسطينية ضمن خطة لوقف الحرب

كشف مصادر اعلامية، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الأول 2025)، أن حركة حماس وافقت على تسليم أسلحتها لهيئة مصرية فلسطينية مشتركة، خلال مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل في شرم الشيخ.

وقالت مصادر إعلامية : فإن "حماس وافقت على خروج عدد من قياداتها خارج غزة بضمانات أمريكية، وطالبت بوقف إطلاق النار وتعليق حركة الطيران الإسرائيلي لمدة أسبوع لتجميع الرهائن".

وأضافت المصادر: أن "الحركة ستفرج عن 48 رهينة إسرائيلية كمرحلة أولى ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما رفضت حماس تسليم القطاع للجنة دولية انتقالية أو تولي توني بلير إدارته، مكتفية بدور رقابي له عن بُعد".

يذكر أن حماس وافقت على دخول قوات أمن فلسطينية مدرَّبة في مصر والأردن، على أن يتولى وفد برئاسة خليل الحية التفاوض مع إسرائيل، بالتوازي مع تنسيقٍ مع السلطة الفلسطينية لتشكيل لجنة إدارية لإدارة القطاع.